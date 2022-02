Cor Sport- Schouten e Svanberg: il centrocampo contro la Lazio

Salvo sorprese, il centrocampo del Bologna sarà composto da Schouten Svanberg e Soriano, con quest’ultimo chiamato a fare raccordo tra le due fasi. La buona notizia riguarda proprio Jerdy Schouten, che contro l’Empoli ha giocato per 90 minuti...

Salvo sorprese, il centrocampo del Bologna sarà composto da Schouten Svanberg e Soriano, con quest’ultimo chiamato a fare raccordo tra le due fasi. La buona notizia riguarda proprio Jerdy Schouten, che contro l’Empoli ha giocato per 90 minuti ritrovando ritmo e condizione fisica dopo il lungo stop. Un’ottima risorsa di reparto è rappresentata dal neoacquisto Aebischer, soprattutto se si considera la diffida di Svanberg. Anche Viola è regolarmente a disposizione, mentre per Kinglsey dovrebbe essere necessario un mesetto di recupero in più del previsto, dopo che Bigon aveva dichiarato che sarebbe tornato dopo due settimane dopo la metà di febbraio. Il giocatore sta lavorando bene per riabilitarsi, presso la struttura Isokinetic, ma infortuni come la sua frattura del perone sinistro a volte richiedono tempi extra per far sì che tutto torni come prima. Ieri a Casteldebole è tornato Mbaye da campione con il suo Senegal in Coppa D’Africa, avrebbe potuto rappresentare una soluzione sulla destra per Mihajlovic, ma il mister sembra intenzionato a schierare Hickey sulla destra. Dietro Medel con ai lati Soumaoro e Theate, davanti conferma per Orsolini al fianco di Arnautovic, con Barrow che partirebbe dalla panchina.