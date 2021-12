Cor Sport – Schouten di ritorno durante le vacanze

Si intravede la fine del calvario di Jerdy Schouten, che tornerà ad allenarsi a Casteldebole durante le vacanze tra Natale e Capodanno

Lo riferisce il Corriere dello Sport, che spiega come il centrocampista olandese si sia lasciato alle spalle i problemi all'anca che lo hanno tenuto fuori dal campo per tutta la prima metà di stagione: dopo la sconfitta in coppa Italia contro la Ternana e la prima giornata vinta in rimonta contro la Salernitana, in cui è stato espulso, per poi cominciare questo calvario senza fine, che sembrava terminato al rientro in campo per circa 31' contro il Milan e la convocazione contro il Napoli, salvo poi tornare a lamentare un forte dolore, fino alla decisione di tornare a curarsi in patria. Adesso dovrebbe essere vicina la fine di questo tunnel, ma i dirigenti Bigon e Di Vaio dovranno impegnarsi per capire se è il caso o no di regalare un rinforzo a Mihajlovic in quella zona del campo; molto dipenderà innanzitutto dalle condizioni dell'olandese, e del nuovo arrivo Nicolas Viola, ma soprattutto dalle reali ambizioni di classifica del Bologna in quel momento.