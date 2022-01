Cor Sport – Schouten di nuovo a Bologna

Il ritorno del giocatore, in Olanda da metà ottobre

Il ragazzo di 24 anni era partito per trovare una soluzione al suo problema all'anca, un'infiammazione che gli impediva di calciare la palla. La vicenda, ancora oggi, non è ben chiara. Gli esami a cui era stato sottoposto a Bologna non avevano riscontrato alcuna lesione. Il ragazzo però era voluto partire lo stesso, facendosi curare in madrepatria, in una sorta di comfort zone.