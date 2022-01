Cor Sport – Schouten da recuperare

L’olandese già da giorni è tornato ad allenarsi con i compagni

Da quando è a Bologna, ha ripreso gli allenamenti e insieme allo staff rossoblù lavora ogni giorno per recuperare la migliore condizione fisica. In questo momento, vista anche l’assenza di Dominguez, per Mihajlovic sarebbe fondamentale recuperarlo e poter contare su un uomo in più al mezzo al campo. In questa stagione per lui solo due presenze: alla prima giornata contro la Salernitana e il 23 ottobre contro il Milan. Il recupero dell’olandese procede bene e Sinisa spera di poterlo convocare già per la prossima sfida del 6 febbraio contro l’Empoli.