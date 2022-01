Cor Sport – Schouten: ancora dubbio il giorno del rientro

In base alle sue condizioni il Bologna deciderà se intervenire sul mercato

Sarà fondamentale capire le sue condizioni dopo i mesi passati in Olanda per provare a curare il dolore che avvertiva sia allenandosi sia giocando nonostante le risonanze non evidenziassero alcuna lesione. I medici olandesi hanno assicurato che il dolore provato dal centrocampista rossoblù era dovuto a un’infiammazione curabile solamente con il riposo assoluto. L’ultima presenza in campo di Schouten risale alla partita contro il Milan del 23 ottobre: la speranza è che possa tornare disponibile per la trasferta di Verona del 21 gennaio. Se le condizioni dell’olandese non dovessero essere ottimali, la società valuterà se intervenire sul mercato per mettere a disposizione di Mihajlovic un nuovo centrocampista.