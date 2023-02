Cor Sport – Sartori elogia il nuovo acquisto Kyriakopoulos

Ieri nella conferenza stampa di presentazione di Georgios Kyriakopoulos era presente anche il direttore tecnico Giovanni Sartori . Quest'ultimo ha spiegato perché la società ha scelto un profilo come quello del greco.

Come scrive il Corriere dello Sport, Sartori ha sottolineato le capacità tecniche e la duttilità del terzino greco: "Nella passata stagione ha fatto 7 assist e un gol; solo Theo Hernandez ha fatto meglio in Serie A" - le sue parole. "Georgios può fare il terzino e anche l'attaccante esterno". Oltre a ciò, Sartori ha dato importanza anche al fatto che l'ex Sassuolo abbia già una buona esperienza nel nostro campionato: "Ha già tre anni e mezzo di calcio italiano alle spalle; a noi serviva un giocatore pronto che conoscesse già il contesto italiano". Ora che il mercato si è concluso, il direttore dell'area tecnica dovrà lavorare sui rinnovi di Dominguez e Orsolini. Intanto è stato ribadito come Barrow sia al centro del progetto tecnico della società e probabilmente rimarrà a Casteldebole.