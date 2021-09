Cor Sport – Saputo potrebbe restare fino a domenica

Il commento del Corriere dello Sport

JoeySaputo sarebbe dovuto ripartire lunedì, ma la disfatta di Empoli ha consigliato al patron di restare qualche giorno in più e non è escluso possa essere in tribuna al Dall'Ara anche domenica contro la Lazio. 'L’ idea è quella di restare fino alla partita di domenica contro la Lazio' - scrive il Corriere dello Sport - 'Non fosse altro per far capire l’importanza del momento, ma all’atto pratico solo nelle prossime ore Joey Saputo prenderà una decisione sulla sua partenza'. Insomma, lunedì era programmata la partenza ma tra Empoli, l'addio di Sabatini, il ritiro e la contestazione di una parte della tifoseria con uno striscione a Casteldebole, Joey Saputo è ancora a Bologna.