Cor Sport – Saputo fissa l’obiettivo: niente di meno dell’ottavo posto

Sono giorni movimentati negli uffici rossoblù in questo periodo. Non solo per la bella prestazione contro la Juventus domenica scorsa, ma anche perché il finale del campionato è sempre più vicino, e con esso i margini d'errore concessi dalle avversarie del Bologna sempre più sottili. Il Corriere dello Sport racconta un retroscena nel merito del presidente Joey Saputo , che ha tenuto a ribadire piena unità d'intenti e pretesa di massima concentrazione per la volata finale di questa stagione.

Il patron canadese si è detto più che soddisfatto per il pareggio maturato al Dall'Ara contro i bianconeri, ennesima conferma di un 2023 ammazza grandi da parte di Thiago Motta e i ragazzi. Proprio per questo Joey ritiene inammissibile sciupare un'occasione del genere. Perché la classifica è (ancora) corta: il divario fra ottavo e nono posto è labile, con una Fiorentina in grande spolvero; e se il Bologna crollasse, potrebbe addirittura scivolare al tredicesimo posto. Per tutti questi motivi di prestigio e soprattutto economici, il presidente rossoblù non vuole immaginare uno scenario in cui la sua squadra termini in una posizione che non sia l'ottava. E il futuro dipenderà dal piazzamento – se sarà Europa ci sarà un tipo di mercato, se non sarà Europa sarà un altro mercato. Ma saranno discorsi che verranno affrontati a campionato concluso, con sentenze (non solo di campo) emesse definitivamente.