Cor Sport – Saputo atteso in Italia questa settimana. Stretta per il rinnovo di Motta

Nel weekend che ospiterà Bologna-Udinese dovrebbe essere anche il momento del ritorno di Joey Saputo in Italia. Il patron canadese rimetterà piede sotto le due torri per seguire la squadra, certo, ma anche per discutere in prima persona del futuro del suo Bologna . Dalla dirigenza fino al rinnovo di Thiago Motta , l'agenda di Saputo si preannuncia indaffarata. Ma soprattutto decisiva.

È un Bologna diverso dalle ultime stagioni. Sul campo, ma soprattutto in senso operativo. Si percepisce una brezza nuova in città, di frescura di idee e di efficacia delle stesse: merito dell'ottimo mercato estivo del trio Fenucci, Sartori e Di Vaio in primis. Proprio con la dirigenza avverrano i primi confronti per il patron Saputo, pronto ad assicurarsi l'unità d'intenti futura. Non è questo l'incontro più atteso, tuttavia. Perché il proprietario canadese ha in programma di incontrare Thiago Motta. Personalmente. E discutere in prima linea di un futuro insieme. La volontà è quella di averlo ancora al Dall'Ara (almeno) fino al 2025. Un'estensione annuale, dunque. Per confermare quanto di ottimo fatto finora e stabilizzare queste fondamenta nel domani del Bologna.