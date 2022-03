Cor Sport – Santander verso il recupero, ma lascerà i rossoblù

Il Ropero continua a lavorare duramente a Casteldebole, anche se il suo destino è segnato: lascerà il Bologna a fine stagione

Santander continua ad allenarsi a Castedebole nonostante stia recuperando dalla frattura allo zigomo, per rimettersi a disposizione del suo allenatore per le ultime partite stagionali come vice Arnautovic.

A giugno scadrà il contratto che lo lega ai rossoblù, e quasi sicuramente non sarà rinnovato, lasciando così il Bologna dopo quattro stagioni. Il paraguayano ha anche cambiato agente, entrando nella scuderia di Federico Pastorello, che adesso dovrà trovargli una nuova sistemazione. Già a gennaio Mihajlovic aveva chiesto un vice Arnautovic in rosa, dimostrando di non fare affidamento su Santander, che questa stagione ha collezionato 90 minuti totali in 7 spezzoni di gara, segnando un gol nella vittoria 3-0 contro il Sassuolo.