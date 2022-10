Cor Sport – Sansone, il jolly

Buffa la storia di Nicola Sansone e il Bologna. Il numero 10 sembra destinato ad andarsene dopo due stagioni opache, complice anche l'arrivo di Musa Barrow che gli ha tolto spazio, ma a suon di prestazioni ora sta recuperando spazio. E' stato infatti uno dei più positivi in questo avvio, tra il gol decisivo con il Cosenza e i rigori procurati con Lazio e Salernitana. Poi un infortunio muscolare lo ha tolto di mezzo dieci giorni, ma ora è tornato e Motta penso di schierarlo titolare domani. Giovedì lo ha provato seconda punta in coppia con Arnautovic, ieri invece lo ha testato in un tridente offensivo con l'austriaco prima punta e Orsolini in fascia. Sansone, il jolly.