Cor Sport – Rientra Dominguez, pronto a ridare qualità ed equilibrio

Nico Dominguez è pronto a rientrare dopo la squalifica e a riprendersi il suo posto in mediana

L'argentino è pronto a riprendersi il suo posto in mediana al fianco di Svanberg a ricomporre una coppia di qualità e quantità, mentre Viola partirà da un'iniziale panchina, dopo che partita dopo partita cresce di condizione e lavora per trovare il giusto ritmo partita, che contro il Toro ha dimostrato ancora mancargli. Recuperati i ranghi, Sinisa contro la Juventus dovrebbe poter schierare la formazione tipo, dopo aver recuperato sia Skorupski che Arnautovic, che sarà regolarmente al suo posto ad affiancare Barrow. Anche la difesa dovrebbe essere quella ideale, nonostante ieri Medel abbia fatto una seduta di terapie al ginocchio: dovrebbe farcela, ma in caso contrario sono in preallarme Bonifazi e Binks. Soumaoro, Theate, De Silvestri e Hickey invece, saranno regolarmente in campo ognuno nella propria posizione.