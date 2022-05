Premio Bulgarelli – Raspadori premiato nella sua Bologna

A Raspadori il Premio Bulgarelli

Ieri sono stati premiati Stefano Pioli , Sandro Tonali e Giacomo Raspadori rispettivamente come miglior allenatore, migliore mezzala e miglior giovane della appena conclusa stagione di Serie A. La consegna del Premi, promosso dall’Associazione Italiana Calciatori e dall’Associazione Giacomo Bulgarelli, è avvenuta proprio nella città di Raspadori.

Anche Stefano Pioli ha passato qualche anno a Bologna e ha voluto sottolinearlo: “A Bologna ho lavorato, sono stato molto bene in questa città, per questo è un piacere ancora maggiore. La vittoria del campionato allievi con i rossoblù è un ricordo bellissimo che arrivò al termine di un anno fantastico con ragazzi fantastici, con i quali sono ancora in contatto”.