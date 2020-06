Cor Sport – Raggiunta intesa per il calcio in chiaro

Il lavoro svolto dal Governo, insieme alla Lega Calcio, per l’emissione di alcuni incontri in chiaro ha prodotto sicuramente risultati. Sembra infatti ad un passo l’ufficialità dell’accordo tra televisioni e Lega per al trasmissione di due incontri di Serie A in chiaro.

A far cadere l’ostilità di Discovery e Mediaset all’accordo è stata la decisione di non inserire pubblicità un quarto d’ora prima dell’inizio e un quarto d’ora dopo la fine degli incontri. Le partite scelte sono Atalanta-Sassuolo, che andrà in onda su TV8, e Verona-Cagliari che invece andrà in onda sul canale Youtube di Dazn. L’ufficialità potrebbe arrivare nella giornata di domani o di venerdì, con il ministro Spadafora che ha ostentato ottimismo a Porta a Porta.