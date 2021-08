Cor Sport – Quanti minuti per Arnautovic?

L'attaccante austriaco potrebbe partire dalla panchina

Il solo fatto di poter contare su Marko Arnautovic è già una splendida notizia per Sinisa Mihajlovic . Ma quanti minuti potrà essere impiegato l'attaccante austriaco nell'amichevole di questa sera contro il Pordenone ? Difficile da prevedere con esattezza, ma quasi sicuramente non resterà in campo per tutti e novanta minuti.

Il Corriere dello Sport in edicola oggi solleva anche il dubbio su un suo possibile esordio dal 1': non è da escludere l'ipotesi di vederlo all'opera solo a gara in corso. Poco importa: per Arnautovic l'unico obiettivo ad oggi è quello di mettere minuti nelle gambe e migliorare la sua condizione in vista della prima di campionato contro la Salernitana. Questa sera contro il Pordenone i rossoblù potranno contare anche sul ritorno di Roberto Soriano: lui sì che senza dubbio dovrebbe partire titolare, resta da capire se alle spalle di Arnautovic o ancora una volta di Santander.