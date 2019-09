Cor Sport – Quale compagno per Medel?

Al suo debutto contro la Spal, Gary Medel da una parte ha stupito, dall’altra ha confermato quello che già si sapeva. ‘Garra’, ma anche cervello: oltre all’immancabile lavoro difensivo, un marchio di fabbrica, il cileno ha contribuito a dare ordine al centrocampo con 61 passaggi riusciti. Medel è stato acquistato per rinforzare un reparto orfano di Pulgar e si è subito calato nella sua nuova parte, è arrivato e ha subito giocato. E’ probabile che il cileno diventerà imprescindibile nel centrocampo rossoblù, resta da capire chi sarà la sua spalla. Attualmente Poli è in cima alle gerarchie, è in buona forma e ha svolto tutta la preparazione al contrario di Dzemaili. L’incognita attualmente è Schouten, l’olandese è stato frenato da un infortunio e ancora non ci sono state occasioni per osservare le sue qualità, mentre a gennaio arriverà Dominguez. A Mihajlovic l’imbarazzo della scelta. Lo riporta il Corriere dello Sport.