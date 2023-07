Cor Sport – Primo ritiro completo per Motta

Primo ritiro per Motta, anche allo Spezia le cose non andarono bene

Primo vero ritiro in carriera per Thiago Motta.

Il tecnico rossoblù lavorerà a Valles da giovedì fino al 22 luglio per quello che sarà il primo vero ritiro pre-stagione. Al Genoa subentrò in corsa, così come quest'anno al Bologna, mentre allo Spezia, dove partì dall'inizio, il ritiro fu scombussolato da un focolaio Covid nell'estate 2021. A Valles Motta spera di lavorare tranquillo e per farlo convocherà tutti i giocatori a disposizione tranne Joshua Zirkzee che è stato impegnato fino a fine giugno agli Europei Under 21. Il tecnico vuole arrivare pronto e sta studiando ogni cosa nei minimi dettagli.