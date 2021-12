Cor Sport – Prima lo stadio temporaneo, poi la ristrutturazione del Dall’Ara

Le parole del sindaco riguardo l'inizio dei lavori di restyling dello stadio Dall'Ara

"I lavori al Dall'Ara cominceranno nel 2023" esordisce così il primo cittadino, spiegando il ritardo con la necessità innanzitutto di disporre di un affidabile impianto sostitutivo, ed anche per superare il momento economicamente non ottimale per svolgere questo tipo di lavoro nel mercato edilizio. Circa lo stadio temporaneo ci sono incontri serrati tra comune, società, Fico e Caab che detengono lo spazio che dovrebbe essere riservato all'impianto, e per il quale si stanno facendo tutte le opportune verifiche legali. Sulla questione stadio si espresso anche Fenucci, in occasione della presentazione del libro "Dall'Ara - Renato sono io", confermando l'idea di avere nel 2025, anno del centenario del primo Scudetto, il Dall'Ara completamente rinnovato.