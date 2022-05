Cor Sport – Possibile esordio per Amey contro il Genoa

Mihajlovic potrebbe stravolgere in parte la formazione in vista della sfida in casa del Genoa

Redazione TuttoBolognaWeb

L'ultima partita di campionato in programma oggi pomeriggio contro il Genoa, dovrebbe consentire a Sinisa Mihajlovic di mettere in campo una formazione diversa e magari dare spazio a chi non ha avuto molto minutaggio, o premiare qualche ragazzo promettente.

Potrebbe essere il caso di Wisdom Amey, difensore centrale italiano classe 2005, che negli ultimi allenamenti è stato provato da titolare, pronto all'esordio in Serie A. La già scritta retrocessione del Genoa può dar modo a Sinisa Mihajlovic di schierare la formazione che vuole senza accuse: Skorupski, Medel, Soumaoro e Soriano non sono stati convocati. In porta ci sarà Bardi, in difesa Bonifazi, Binks e proprio Amey, che dovrebbe lasciare in panchina Theate; sulle fasce turnover con Dijks e Kasius, a centrocampo ci saranno Aebischer, Dominguez e Schouten, mentre in attacco favorito Barrow per affiancare il sempre presente Marko Arnautovic. Convocati anche Raimondo e Stivaniello, alla ricerca dei loro primi minuti in Serie A.