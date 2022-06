Cor Sport – Paolo Magnani entra nello staff di Mihajlovic

Dopo una telefonata con Mihajlovic di qualche giorno fa, l’allenatore dell’Under 18 Paolo Magnani entrerà a far parte dello staff di Sinisa Mihajloivc. E’ bastato poco per l’intesa, entrambi si stimano, si cconoscono e sanno reciprocamente come lavorano. Magnani conosce benissimo Casteldebole: il 30 agosto 2010, alla guida della prima squadra, fermò l’Inter di Benitez e inoltre, quando Sinisa venne a Bologna per la prima volta nel 2009/2010, Magnani era già un elemento cardine del settore giovanile rossoblù. Il tecnico dell’Under 18 è reduce da una super stagione: ieri il Bologna ha battuto la Fiorentina per 2-0 nella semifinale scudetto portando i rossoblù ad un passo dal titolo stagionale. Mazia e Raimondo i marcatori di ieri che hanno firmato il successo del derby dell’appennino. Il settore giovanile del Bologna diretto da Daniele Corazza è in attesa delle semifinali di Under 15 e Under 17 domenica, e della finale Under 18 sabato. Magnani sogna di trionfare, dopodiché intraprenderà una nuova avventura all’interno dello staff di Sinisa Mihajlovic.