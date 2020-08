Cor Sport – Orsolini, voglia di volare

Un girone di ritorno negativo, preceduto da quello di andata strepitoso. L’ultima stagione è stata a due facce per Riccardo Orsolini, tra i migliori nella prima parte e irriconoscibile nella seconda. L’esterno rossoblù ha nel mirino come sempre l’obiettivo Nazionale, con le prime sfide di Nations League in programma il prossimo mese.

Dribbling, tiri, lanci millimetrici, visione di gioco, tutte caratteristiche che appartengono al bagaglio tecnico di Orsolini e che con il lockdown sembra avere smarrito. La prossima stagione sarà molto importante per lui, un vero e proprio banco di prova per capire quale sia il suo livello di maturazione. Una sua cessione al momento non è contemplata, ma è chiaro che se arrivasse un’offerta irrinunciabile il Bologna si metterebbe ad un tavolo a parlare. Il Corriere dello Sport di oggi però non ha dubbi: per meno di 50 milioni difficilmente Orsolini partirà.