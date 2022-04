Cor Sport – Orsolini può tornare ad essere il partner di Arnautovic

Tutti i ballottaggi ancora aperti a poche ore da Juventus - Bologna: in risalita le quotazioni di Orsolini per una maglia dal primo minuto

De Silvestri probabilmente siederà però in panchina, lasciando spazio a Hickey sulla fascia destra con Dijks a sinistra. I ballottaggi a centrocampo invece sono molto aperti: Soriano punta a riprendersi una maglia da titolare come centrale nel 352, nonostante la diffida che pende sulla sua testa, assieme a Schouten, mentre l'ultimo posto sarà occupato da uno tra Svanberg e il rientrante Dominguez. In attacco è certa la presenza del bomber Marko Arnautovic, ma permane il dubbio su chi sarà il suo partner, le quotazioni di Orsolini sembrano in risalita dopo che nelle ultime due partite Musa Barrow aveva ritrovato posto nel tandem offensivo. Stringerà i denti Medel, nonostante un taglio al ginocchio, per essere al centro della difesa completata da Soumaoro e Theate.