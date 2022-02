Cor Sport – Orsolini in vantaggio su Barrow in vista della Lazio

Orso in vantaggio su Barrow

Come ammesso da lui stesso, con Mihajlovic ha un rapporto diretto, e anche per questo motivo sta guadagnando la fiducia del mister che ora fatica a farlo partire dalla panchina ai danni di Musa Barrow, tornato un po’ appannato dalla Coppa D’Africa. Oltre a ciò, Orso nell’ultimo periodo ha dimostrato di aver più cattiveria, determinazione e soprattutto sembra essere in un’ottima condizione fisica. È allo stesso tempo un segnale per Barrow che dovrà lavorare duro per riprendersi quello che era “il suo posto”. Si parla in questi giorni di un possibile tridente futuro dove Orsolini agirebbe sulla destra e Barrow sulla sinistra, che però, salvo sorprese, non si vedrà già applicato contro la Lazio domani pomeriggio.