Cor Sport – Orsolini e Medel, da loro Sinisa vuole il massimo

Che Sinisa Mihajlovic fosse uno che non parla a sproposito ormai era noto da tempo e gli intenti dichiarati in conferenza stampa sono stati rispetti da subito: chi non darà il massimo secondo le proprie potenzialità non gioca. Con il Napoli questo diktat è stato subito applicato, all’inizio del secondo tempo infatti Skov Olsen ha rilevato un impalpabile Orsolini e segnato poi il suo primo gol italiano.

Un messaggio chiaro, forte e che potrebbe riguardare anche Medel, autore di una prestazione non entusiasmante con i partenopei e in questo momento meno in forma di giocatori come Poli e il ritrovato Dzemaili. Orsolini e Medel sono certamente due giocatori fondamentali e preziose risorse per i rossoblù, logico che Sinisa da parte loro si aspetta che siano dei trascinatori. Lo riporta il Corriere dello Sport.