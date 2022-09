Cor Sport – Orsolini e Barrow, ultima chiamata

Steccata la prima con l'Empoli, per i due esterni del Bologna sarebbe già arrivato l'ultimo treno. Motta li vuole come esterni alti ma, scrive Claudio Beneforti 'contro l’Empoli non hanno dato certo prova di saper lottare e dare una mano al reparto difensivo nella fase di non possesso'. Di fatto, il nuovo allenatore rappresenta l'ultimo treno per gli attaccanti esterni della squadra, compresi Vignato e Sansone, e guai a non salirci sopra visto il ritorno al 4-2-3-1 per rivalorizzarli dopo il 3-5-2 di Sinisa. L'esempio per loro dovrebbe essere Gary Medel, come spirito e tempra con cui si è calato nel nuovo modulo. Orsolini e Barrow, i titolari, dovranno dunque essere incisivi in fase offensiva ma sacrificarsi e dare una mano in fase difensiva. Serve abnegazione per prendere l'ultimo treno.