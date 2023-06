Cor Sport – Orso e Arna in doppia cifra, solo due coppie ci sono riuscite

Due coppie hanno segnato come Orso e Arna

Marko Arnautovic e Riccardo Orsolini come Beppe Signori e Julio Cruz, ma anche come Martin Adailton e Marco Di Vaio, ora direttore sportivo del Bologna.

Una coppia di attaccanti in doppia cifra è una specie di unicum a Bologna e tredici anni dopo il Bologna ne ha trovata un'altra. I 10 gol di Arnautovic, nonostante tre mesi di assenza, e gli 11 di Orsolini, riconsegnano a Bologna una coppia da gemelli del gol e appunto nel secolo in corso solo altre due ci sono riuscite. Nel 20210 Di Vaio ne segnò 12, seguito da Adailton a 11 e la squadra riuscì a salvarsi, mentre nel 2002/2003 Beppe gol ne fece 12 contro i 10 di Cruz con la squadra che chiuse all'undicesimo posto in Serie A.