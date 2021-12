Cor Sport – Ora ci vuole il miglior Barrow

Musa Barrow chiamato agli straordinari per sostituire l'assente Arnautovic, deve tornare a essere decisivo

Il problema dell'attaccante austriaco è meno grave del previsto per fortuna, e come confermato dagli esami strumentali sono escluse lesioni, salterà sicuramente la Fiorentina e il suo rientro sarà da valutare tra le partite contro Torino e Juventus. Sinisa si affiderà dunque a Barrow per reggere il peso dell'attacco rossoblù, e per sostituire Arnautovic anche in personalità e come riferimento per i compagni, cosa che a dimostrato di saper fare, sebbene il ruolo di prima punta non sia proprio il suo preferito, nelle quattro partite da Empoli al Milan in cui è andato a segno consecutivamente, salvo poi cominciare un digiuno dal quale non si è sbloccato, nonostante le occasioni avute anche solo contro lo Spezia, in cui ha colpito un palo ed un palo esterno. In questo derby contro la Fiorentina ci si gioca un pezzo d'Europa, e Barrow dovrà essere bravo a tenere su la squadra perché ce ne sarà bisogno, contro una Fiorentina molto offensiva e con un attaccante spaventoso come Dusan Vlahovic.