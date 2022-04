Cor Sport – Oggi la videochiamata tra Mihajlovic e il gruppo squadra

Mihajlovic parlerà alla squadra

Oggi è il giorno del colloquio tra Sinisa Mihajlovic e il gruppo squadra, attraverso una videochiamata che metterà in contatto i calciatori da Castelebole con il Mister dal Sant’Orsola. Tra i rossoblù c’è chi ha già vissuto quest’esperienza nell’estate 2019, ma c’è anche chi avrà una partecipazione particolare, come Arnautovic , Barrow e Theate , che non hanno mai vissuto una situazione del genere.

Mister Sinisa crede nelle potenzialità e nella serietà dei suoi calciatori, ed è sicuro che si raccomanderà con loro di dare il massimo, per loro stessi, per i tifosi e per la classifica: non è da trascurare il fatto che il Bologna non sia ancora salvo aritmeticamente. Mihajlovic seguirà tutti gli allenamenti e affiderà la squadra ai suoi più stretti collaboratori Tanjga, De Leo, Marchesi e Bazzani. I ragazzi dovranno assumersi le responsabilità prima come uomini e solo successivamente come calciatori. Nel 2019 la reazione della squadra di fronte alla malattia dell’allenatore fu decisiva, dove gioccatori, staff e dirigenza divennero un unico corpo a sostegno di Mihajlovic. Oggi il Bologna è chiamato a reagire alla stessa maniera, essendo stimolato anche dal fatto che a maggio Mister Sinisa sarà di nuovo a Casteldebole.