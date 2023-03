Cor Sport – Nessuna frattura per Arna, ma il piede si è gonfiato

Non si è trattato di un pestone in contrasto ma di due fitte avvertite dal giocatore durante la partita, e alla seconda ha dovuto alzare bandiera bianca. L'attaccante infatti camminava in stampelle il giorno dopo la partita ed è partito per Vienna assieme al compagno Posch dove si è sottoposto a risonanza magnetica. Escluse fratture, ma il piede si è gonfiato a dismisura tra la preoccupazione dello staff rossoblù che temeva un infortunio molto grave. Un piccolo sospiro di sollievo ma le condizioni del piede di Arnautovic non sono buone. Il giocatore aveva avvertito in partita una prima fitta, ma aveva continuato cercando di non dare troppo peso all'inconveniente, ma alla seconda non c'è stato niente da fare. Il piede è lo stesso dell'infortunio di Roma con Mancini, ma il dolore è in una posizione leggermente diversa e più vicina alla caviglia. In attesa di capire meglio le sue condizioni, occorre sottolineare che Arnautovic ha fatto come Sansone a Udine, che non si accorse durante la partita del suo infortunio ma solo a fine match cominciò a fare fatica anche a camminare.