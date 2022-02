Cor Sport – Nel 2022 nessuno peggio del Bologna

Un punto in cinque partite

Nessuna squadra di seria A ha fatto male quanto il Bologna nel 2022. Con il netto successo per 3-0 in casa del Sassuolo la squadra di Mihajlovic aveva chiuso il 2021 nella parte di sinistra della classifica, obbiettivo dichiarato della società. I 27 punti conquistati in 19 giornate valevano il nono posto a sole 5 lunghezze dal settimo occupato allora dalla Fiorentina e 16 punti di vantaggio sul Genoa allora terzultimo. Un mese e mezzo dopo il Bologna si ritrova tredicesimo con soli 7 punti di vantaggio su Venezia e Cagliari, entrambe in zona retrocessione, mentre la zona Europa dista 12 punti. Gennaio certamente non è stato un mese fortunato per i rossoblù che tra casi covid, quarantene e infortuni non si sono potuti allenare e hanno perso molti giocatori. Ora però è fondamentale reagire, a partire dalla gara di lunedì sera contro lo Spezia.