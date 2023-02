Cor Sport – Motta può rinnovare con un progetto serio

Come riporta il Corriere dello Sport, l'idea è quella di allungare di un anno la durata del contatto di Motta (quindi con scadenza nel 2025) sulla base di un programma comune ambizioso e di una convivenza serena. La questione economica non sembra interessare più di tanto all'allenatore, visti anche i trascorsi con lo Spezia, dove ha lasciato il suo incarico un anno prima della scadenza del suo contratto senza pretendere nulla. Molto dipenderà dai risultati di questa stagione: tra un Bologna in Europa e uno limitato all'interno dei confini nazionali c'è tutta la differenza del mondo. Infatti in questo momento la cosa più importante per il mister è concentrarsi sul presente. Ci sarà tempo per discutere del futuro e per riconoscergli il grande lavoro che sta portando avanti.