Bologna – Motta punta su Posch, Sansone favorito su Barrow

Sembra possibile il passaggio al 4-3-3, aggiungendo un mediano per dare maggior equilibrio. In difesa dovrebbe toccare ancora alla coppia Posch-Lucumì, entrambi reduci dalle nazionali, ma la vera partita si gioca sulla mediana e sull'attacco. Gary Medel per Thiago Motta è un centrocampista e per Stadio o accetta il nuovo ruolo oppure rischia la panchina. Attenzione anche davanti, la prima punta sarà Arnautovic ma in fascia Sansone appare in vantaggio su Musa Barrow.