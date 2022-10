Cor Sport – Motta-Bologna, mezz’ora di requisitoria

La situazione in casa Bologna non è migliorata, per il momento, con l'arrivo di Thiago Motta, anzi rischia di essere peggiorata con la brutta sconfitta contro l'Empoli e quella quasi inerme contro la Juventus. Per risollevare la situazione ieri c'è stato un faccia a faccia tra l'allenatore e la squadra, con la richiesta di partire sempre e solo da un concetto: l'atteggiamento. I giocatori ormai sono senza alibi, il tecnico è cambiato, il modulo anche: insomma, serve coerenza e spirito giusto. L'allenamento di ieri si è svolto nel silenzio più totale, non è volata una mosca tanto sembravano ferme le prese di posizione dell'allenatore. Motta ha difeso la squadra pubblicamente ma quelli che hanno parlato con lui assicurano avesse il volto tirato e nervi a fior di pelle.