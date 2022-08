Cor Sport – Moro, tiri e cross per il Bologna

La squadra ha svolto ancora lavoro blando dopo la partita di San Siro e solo da oggi inizierà a preparare con maggiore intensità la sfida di giovedì alla Salernitana. Ieri mattina, davanti a pochi tifosi, sono scesi in campo Moro, Orsolini e Urbanski ad esercitarsi su tiri al volo e cross. Il croato ha già messo in luce le sue qualità con precise rasoiate sotto l'angolino, riporta il Cor Sport. Per Joshua Zirkzee solo qualche foro con la maglia del Bologna, in attesa di essere ufficializzato, e tra i titolari solo Dominguez, Medel e Arnautovic hanno svolto corretta sul campo.