Cor Sport – Mihajlovic vuole ritrovare Barrow

Musa Barrow dovrebbe partire dalla panchina anche contro l'Atalanta, le prestazioni calanti del gambiano non ispirano Sinisa Mihajlovic

Musa Barrow va dritto verso un ulteriore panchina per la sfida di domani sera contro l'Atalanta. Il gambiano non si è ancora ritrovato dopo la clamorosa involuzione post Coppa d'Africa, e sembra essere sceso anche nelle gerarchie di Sinisa.

Il suo ultimo gol risale alla partita d'andata contro la Fiorentina, e, nonostante le reti decisive segnate con il Gambia, non è ancora riuscito a sbloccarsi con il Bologna. Il Bologna ha bisogno di uno dei suoi attaccanti migliori, sempre difeso e coccolato da compagni e allenatore; probabilmente il giocatore sta ancora risentendo di quel periodo di inerzia fisica che ha investito tutta la squadra a gennaio, durante la crisi, e non è più uscito da quello stato, anche evidentemente accusando a livello fisico le fatiche della Coppa d'Africa. Musa rimane un giocatore importante, giovane e di prospettiva, che sta attraversando un periodo di involuzione fisica e tecnica, passerà, certo, ma il Bologna avrebbe bisogno di lui adesso, in queste partite per un delicato finale di stagione.