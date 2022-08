Cor Sport – Mihajlovic va in panchina

Sinisa Mihajlovic ci sarà. L'allenatore non vuole mancare al primo appuntamento ufficiale della stagione del Bologna e siederà regolarmente in panchina questa sera contro il Cosenza .

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina ribadisce l'importanza della mano del tecnico serbo per partire bene in un torneo come la Coppa Italia nel quale la squadra è andata spesso in difficoltà. L'anno scorso i rossoblù caddero infatti al primo turno contro la Ternana, quest'anno sarà vietato sbagliare di nuovo: dopo l'Olanda è scattato l'allarme e Mihajlovic ha voluto essere presente, gli errori commessi contro AZ e Twente non dovranno essere ripetuti questa sera. Appuntamento alle 21.15.