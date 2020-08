Cor Sport – Mihajlovic, una tigre senza paura

Un altro anno senza ritiro estivo per Sinisa Mihajlovic.

Il tecnico del Bologna è costretto all’isolamento in albergo a causa della positività al coronavirus, che dovrebbe tenerlo in quarantena fino al 5 settembre, data in cui i rossoblù lasceranno il Trentino. Il serbo si è fatto portare dei pesi per allenarsi e non sta nella pelle: la sua presenza sarebbe stata fondamentale per capire lo stato di salute della squadra. In particolare, quello di Orsolini e Sansone, apparsi spenti nel ritorno post-lockdown. Miha resta ora in attesa dei due successivi tamponi che possano attestare la guarigione. Lo riporta il Corriere dello Sport.