Cor Sport – Mihajlovic tentato dal tridente

Il tecnico pronto a cambiare volto alla squadra

La tentazione di schierare contemporaneamente Orsolini , Barrow e Arnautovic è forte, ma finché il Bologna non sarà pronto Mihajlovic dovrà rimandare l’esperimento.

La squadra deve migliorare dal punto di vista fisico e dovrà garantire una maggiore intensità rispetto a quanto accaduto nelle ultime partite. Probabilmente il nuovo modulo non lo vedremo sabato con la Lazio ma a partire dalla partita successiva con lo Spezia. Con il nuovo assetto verrebbe a mancare il ruolo di trequartista e quindi il più penalizzato sarebbe Soriano. Il capitano dovrà essere bravo a ritagliarsi uno spazio nei due mediani di centrocampo. “Il tridente è una soluzione a cui sto pensando da tempo ma prima di questo devo avere un po' di certezze. Soriano dove lo metto? O a centrocampo o in panchina come gli altri” queste le parole di Sinisa nel post-partita di domenica.