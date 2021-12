Cor Sport – Mihajlovic, confronto con la squadra dopo il Toro

Mihajlovic riprende i suoi ragazzi dopo la batosta contro il Torino, ma urgono delle alternative, in particolare a centrocampo

Certo, non è stata una strigliata dura come quella di Empoli, ma il flop di Torino non è piaciuto all'allenatore, che non si è nascosto dietro alibi leciti come la rosa corta soprattutto a centrocampo: i granata hanno maggiormente imposto il loro dominio proprio in quella zona di campo, dove l'assenza per squalifica di Dominguez ha portato Sinisa ad arretrare Soriano d'emergenza, ritrovandosi a giocare con due centrocampisti offensivi sulla linea mediana. Guardando anche la disponibilità che hanno altre squadre sulla carta allo stesso livello del Bologna e con le stesse ambizioni di classifica la differenza è netta. Il Bologna gioca da svariate partite con i soli Svanberg e Dominguez come titolari fissi, con un caso Schouten ancora tutto da interpretare, e la scelta, sbagliata, di aver puntato su Kingsley come quarto centrocampista, seppur storicamente falcidiato dagli infortuni come successo anche in questa stagione.