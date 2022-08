Mihajlovic in panchina con il Cosenza?

Ancora incerta la presenza dell'allenatore serbo sulla panchina rossoblù per la sfida di Coppa Italia in programma lunedì

Per due giorni consecutivi, Sinisa Mihajlovic ha guidato di persona gli allenamenti della squadra in quel di Casteldebole, e probabilmente farà lo stesso stasera al Dall'Ara .

Inevitabile quindi che l'attenzione ora sia rivolta a lunedì prossimo, quando il Bologna scenderà in campo per il primo impegno ufficiale della stagione contro il Cosenza: Mihajlovic siederà sulla panchina rossoblù anche in quella circostanza? La volontà di Sinisa è quella di esserci, ma come riportato da Il Corriere dello Sport al momento la situazione è ancora molto incerta. Nei prossimi giorni si capirà se la squadra potrà contare sul supporto del suo tecnico anche in Coppa Italia.