Cor Sport – Mihajlovic e Bigon in bilico. Idea Sartori per l’area tecnica

In casa Bologna si ragiona sul contratto di Sinisa Mihajlovic: continuare insieme fino alla scadenza o separarsi a fine stagione? Lo scorso fine settimana l’allenatore è andato a cena con Claudio Fenucci e Luca Bergamini, dove però non si è parlato minimamente del contratto, ciò dimostra anche i buoni rapporti tra l’amministratore delegato e lo stesso Mihajlovic. L’incontro della verità sarà quello tra Saputo e Sinisa. A oggi non sembrano esserci margini per una prosecuzione del rapporto, ma va aggiunto anche che gli scenari potrebbero cambiare, soprattutto nel caso di un finale di stagione importante. In bilico non è solo l’allenatore ma anche il ds Bigon. Ed è proprio su questo punto che ci si domanda se Mihajlovic potrebbe rivisitare la propria posizione con l’arrivo di un altro responsabile in area tecnica. È vero che da tempo i suoi rapporti con Bigon non sono buoni, ma è anche vero che non sembra questo il punto determinante.