Cor Sport – Mihajlovic alla carica

Protagonista dell'esordio rossoblù sarà Sinisa Mihajlovic, grande ex della sfida. Come riferito dal Corriere dello Sport in edicola oggi, la società ha delineato la tipologia di mercato voluta dal tecnico serbo e da Sartori: arriveranno tre difensori centrali pronti a subentrare per i titolari, e forse una pedina a centrocampo visto il cambio di modulo ordinato da Sinisa. Si continua anche a cullare il sogno Ilicic.