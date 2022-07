Carlino – Mendy nuovo nome per la difesa

Punto di mercato sul Resto del Carlino

Redazione TuttoBolognaWeb

Dopo l’ultimo confronto tra Sartori, Di Vaio e Mihajlovic è emerso come il Bologna ha la priorità di trovare un vice Arnautovic, un difensore centrale e un terzino sinistro, viste anche le voci in Olanda su Dijks.

Per la difesa c’è una nuova pista e porta il nome di Formose Mendy, centrale senegalese classe 2001 dal fisico imponente (oltre 190 centimetri). Si è messo in mostra nella Serie B francese con l’Amiens dove ha raccolto 31 presenze e un gol. Anche il Wolfsburg lo segue e tratta il suo cartellino per 3 milioni. A Bologna cercano un profilo che possa prendere il posto di Medel in prospettiva, dato che il cileno è all’ultimo anno di contratto e ora è inamovibile.

Il nuovo nome per la fascia sinistra è quello del diciannovenne francese Jordan Varela, di proprietà del Monaco. La Lazio ci lavora e ieri si è inserito anche il Bologna. Ai rossoblù piace anche lo scozzese Doig ma l’Hibernian chiede troppo: oltre 4 milioni, e il Bologna non vorrebbe andare oltre i 3-4. Altri nomi per la fascia sinistra sono Doron Leidner (20 anni) dell’Hapoel Tel Aviv e Andrea Cambiaso vicinissimo alla Juventus, ma il Bologna vorrebbe un giocatore di proprietà e non un prestito.

In attacco, infine, si continua a inseguire Strand Larsen del Groningen e Lucca del Pisa. Il Bologna proverà a portare a Casteldebole uno dei due, in caso contrario c’è interesse per Kalimuendo del Psg e Openda del Bruges. Facendo i conti, con i 26 milioni incassati dalla cessione di Hickey, Sartori proverà ad affondare quattro acquisti: centrale, terzino sinistro, vice Arnautovic e Ilicic. Per la situazione Svanberg, il suo sostituto verrà acquistato con l’incasso dello stesso svedese, che ora parla con il Napoli. Si parla del ventiduenne Lewis Ferguson per il dopo Svanberg, mediano scozzese dell’Aberdeen.