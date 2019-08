Cor Sport – Medel verso la prima convocazione

Gary Medel nella giornata di ieri ha salutato i compagni di Besiktas, oggi è arrivato a Bologna e dopo le visite mediche di rito potrà conoscere la sua nuova squadra. Venerdì c’è il derby contro la Spal, un genere di partita dove uno con il temperamento del cileno non fa mai male, inoltre a Sinisa Mihajlovic certamente non può mancare la curiosità di vedere all’opera l’innesto richiesto per il suo centrocampo. C’è ottimismo per quanto riguarda il tesseramento del giocatore, se non ci saranno intoppi allora il tecnico del Bologna potrà avere a disposizione il suo nuovo mastino, sarà poi Sinisa a decidere se schierarlo dal primo minuto o a partita in corso, in ogni caso Medel è pronto avendo anche disputato la partita di campionato della scorsa settimana con la maglia del Besiktas. Lo riporta il Corriere dello Sport.