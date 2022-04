Cor Sport – Medel è la personificazione di grinta e determinazione

Dopo l’ennesima ferita rimediata in partita (questa volta sotto al ginocchio sinistro), Gary Medel non si è ancora allenato, ma dovrebbe riuscirci oggi. Il Pitbull si è confermato ancora una volta come un esempio di grinta e determinazione:...

Redazione TuttoBolognaWeb

Ballottaggi a centrocampo: Dominguez vuole trovare minutaggio dopo la Samp, Aebischer è in crescita e anche Soriano, diffidato, ha voglia di tornare dal primo minuto. E poi ci sono Schouten e Svanberg, difficili da escludere. Ha proseguito così Svanberg a Dazn: “E’ una stagione strana perché dobbiamo lavorare senza Mihajlovic, ma sappiamo che anche se lui non è in campo ci è sempre vicino. Per lui è tosto stare in ospedale, ma noi possiamo aiutarlo facendo il nostro dovere. Mihajlovic ci dà sempre il suo pensiero e i suoi consigli per farci crescere come persone e come squadra. Stiamo facendo bene nelle ultime gare sia come prestazioni che come risultati. A Bologna mi sento a casa e ho ancora un altro anno di contratto. Sono molto felice al Bologna”. L’obiettivo dello svedese è di totalizzare 5 gol in questo campionato: “Me lo dice sempre Ibrahimovic e se lo dice lui devo farlo”.

In attacco Arnautovic è intoccabile, al suo fianco uno tra Barrow, Orsolini e Sansone, se verrà confermato l’attacco a due. Vignato cerca spazio, mentre Santander prova a tornare almeno tra i convocati.