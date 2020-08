Cor Sport – Medel difensore centrale tenta Mihajlovic

Solamente qualche settimana fa Mihajlovic aveva annunciato che Takehiro Tomiyasu avrebbe fatto il centrale di difesa a partire dalla prossima stagione. Durante le prime partite è possibile che si possa assistere a questo esperimento, ma è tutt’altro che scontato che i rossoblù facciano affidamento su di lui per l’intera stagione in quel ruolo. Per questo Mihajlovic è stuzzicato anche dall’idea Medel difensore centrale.

Ricordiamo che il cileno in carriera ha già ricoperto questa posizione in diverse occasioni, sia con la maglia della sua Nazionale che con quella dell’Inter, per ciò non sarebbe una novità assoluta per lui. L’esperienza di Medel potrebbe essere un vero punto di forza per la difesa del prossimo anno, con uno tra Danilo e Bani che potrebbe essere quindi rilegato in panchina. Il tutto ovviamente attendendo le novità che arrivano dal mercato, perchè se i rossoblù portassero a casa un nuovo difensore centrale forte allora è possibile che Medel possa restare a giocare sulla linea dei centrocampisti. Resta infine da capire cosa ne sarà di Stefano Denswil: nel suo primo anno con la maglia del Bologna l’olandese ha estremamente deluso, da valutare se Mihajlovic lo boccerà definitivamente o gli darà un’ultima chance quest’anno.