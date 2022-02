Cor Sport – Mbaye torna da vincente e punta la Lazio

I probabili dubbi di formazione per Sinisa, che da domani potrà iniziare a preparare la partita contro la Lazio

Come riporta il Corriere dello Sport domani sarà il giorno in cui Sinisa potrà cominciare a risolvere i dubbi di formazione, legati in primis all'assenza di De Silvestri per squalifica: rientrerà Ibrahima Mbaye, fresco vincitore della Coppa d'Africa, che si candida prepotentemente su quella fascia, visto anche che esattamente un anno fa andò a segno proprio contro i biancocelesti; ma se Sinisa dovesse adottare un altra opzione ci sarebbe l'idea del nuovo acquisto Denso Kasius che domenica ha debuttato in Serie A senza sfigurare, o ancora Vignato che si è saputo districare in fascia. E' apertissimo anche il ballottaggio tra Orsolini e Barrow, ma non è escluso che possano giocare assieme per completare il tridente con Arnautovic.