Cor Sport – Manca la reazione e il Bologna sprofonda

La reazione auspicata da Sinisa Mihajlovic non è arrivata e il Bologna ha trovato la terza sconfitta consecutiva

Anche la rosa sembra che si stia disunendo, rispetto al gruppo compatto visto nella prima parte di stagione. Marko Arnautovic ieri è rimasto in panchina per quasi '80, Mihajlovic l'aveva anticipato che non avrebbe giocato se non al top della condizione, ed è la prima volta in stagione che l'austriaco non gioca titolare seppur convocato e disponibile. Ieri nel post partita Nicola Sansone ha ammesso che lo spirito di gruppo è quello giusto, nonostante una sconfitta maturata attraverso una prestazione e un atteggiamento giusto; ancora una volta ieri ha affiancato Orsolini, che nonostante i dolori e le punture, fatte anche durante l'intervallo, ha stretto i denti portando in vantaggio i suoi esattamente come accaduto a Cagliari. Adesso una sosta provvidenziale in cui si conta di recuperare qualche altro giocatore: in primis permettere a Orsolini e Soriano di smaltire i problemi con cui convivono, ma soprattutto per permettere a Jerdy Schouten di rientrare in condizione e tornare disponibile, compatibilmente all'operazione di Dominguez che lo terrà fuori dal campo per almeno 3 mesi; torna Soumaoro dopo la squalifica, ma mancherà Hickey per lo stesso motivo.