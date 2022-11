Cor Sport – Lucumi, la garanzia di Motta

Un giocatore affidabile il colombiano, che ha già maturato esperienza europea in Belgio e che si è subito calato nella difficile realtà della Serie A. 'Lucumi è una garanzia per Motta' titola Stadio nell'articolo di Giorgio Burreddu. Per Lucumi 12 presenze, tutte da titolare, e solo una panchina, quella contro la Juventus con Thiago Motta in panchina. 'Un difensore di qualità che il tecnico stima molto - scrive il Cor Sport - Dal debutto a oggi, il suo percorso nel Bologna è stato una continua crescita che lo ha fatto imporre'. Duttilità per Lucumi che fa il centrale ma potrebbe giocare anche terzino, soprattutto ha la qualità palla al piede per avviare l'azione da dietro. E contro il Sassuolo è arrivato anche un prezioso assist in veste di ala per il gol di Aebischer.