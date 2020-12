Mercato – L’idea della Roma: Montiel a gennaio. Lo segue anche il Bfc

Nelle ultime ore la Roma di Thiago Pinto ha esaminato Gonzalo Montiel, argentino classe ’97 con il passaporto spagnolo che è già un punto fermo della nazionale di Scaloni.

Gioca nel River e ha il contratto in scadenza a giugno. Sul ragazzo però c’è concorrenza: in Italia piace al Bologna e a Walter Sabatini, che ha preso informazioni per capire la fattibilità dell’operazione. Non solo, infatti nelle ultime ore è stato sondato anche dal Benfica, che a sua volta ha pure chiesto informazioni per Bruno Peres: vedremo chi la spunterà.

Fonte-Corriere dello Sport